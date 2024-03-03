تخفيض جديد في سعر المكرونة والدقيق بمعارض «أهلا رمضان».. وبشرى بشأن العيش الحر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض أسعار كيلو الدقيق والمكرونة، بقيمة 4 جنيهات، في معارض «أهلا رمضان» وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات المطاحن.

وكشف الدكتور أحمد العيسوي رئيس شركة مطاحن شمال القاهرة، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تراجع أسعار الدقيق والمكرونة في السوق المحلية أيضا.

انخفاض أسعار المكرونة والدقيق

أضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تقرر ضخ كميات كبيرة من الدقيق والمكرونة بالأسعار الجديدة، في مختلف جميع معارض «أهلا رمضان» وأيضا منافذ شركة مطاحن شمال القاهرة، بالأسعار التالية:

- كيلو دقيق الكوثر 1 كيلو بسعر 25 جنيها بدلا من 29 جنيها.

- كيلو دقيق المروة 1 كيلو بسعر 24 جنيها بدلا من 28 جنيها.

- كيس المكرونة الفاخرة 1 كيلو بسعر 26 جنيها بدلا من 30 جنيها.

تراجع أسعار الدقيق والقمح

وكشف رئيس شركة مطاحن شمال القاهرة، عن انخفاض كبير وتراجع في أسعار الدقيق والقمح، منوها بأن سعر طن الدقيق سجل اليوم 23 ألفا و500 جنيه، نزولا من 28 ألف جنيه.

انخفاض سعر رغيف العيش البلدي

وكشف عن انفراجة مرتقبة في سعر رغيف العيش البلدي الحر، إذ أكد بدء ضخ الدقيق بالسعر المخفض لأصحاب المخابز السياحية متوقعا حدوث انخفاض قريبا في سعر رغيف العيش السياحي.

ويستقر سعر رغيف العيش البلدي عند 5 قروش، الذي تصرفه وزارة التموين والتجارة الداخلية لأصحاب البطاقات التموينية، بإجمالي 5 أرغفة لكل فرد مقيد على البطاقة يوميا.