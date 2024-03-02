«التموين»: زيادة معارض أهلا رمضان لتوفير السلع للمواطنين

قال عيد عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ القيادة السياسية مهتمة بتخفيف العبء عن المواطنين بالتوسع في أكبر عدد ممكن من معارض أهلا رمضان، مشددًا على أن كل السلع متاحة بجودة عالية وبسعر تنافسي عن مثيلتها في الأسواق بتخفيضات من 20% إلى 30%.

3 معارض في كل محافظة

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: «وزير التموين وجه بأن يكون في كل محافظة 3 معارض رئيسة كحد أدنى، وخطط لمحافظة القليوبية من 8 إلى 12 معرض أهلا رمضان بخلاف الشوادر والسلاسل التجارية والسيارات المتنقلة لمنافذ أمان وتحيا مصر وبعض المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي».

4 معارض في محافظة القليوبية

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية «نعمل من خلال هذه المعارض على زيادة أكبر فرص ممكنة للمواطنين للاستفادة من التخفيضات التي تتراوح من 20% إلى 35%، وفي محافظة القليوبية حتى الآن، فقد تم فتح 4 معارض رئيسة، وأنا الآن في الطريق لافتتاح المعرض الخامس بمنطقة ميت عاصم بمدينة بنها وسيحضر فيها المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان».