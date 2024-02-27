بشرى سارة من «التموين» بشأن موعد انخفاض أسعار السلع.. أبرزها الزيت واللحوم

زفّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشرى سارة للمواطنين بشأن موعد انخفاض أسعار السلع الغذائية، خاصة التي تعتمد على المكون الدولاري لاستيرادها من الخارج، وهي اللحوم والزيت على وجه التحديد، مؤكدا حدوث انفراجة قريبة وانخفاض في أسعار السلع.

وزير التموين يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

واستند مصيلحي في تصريحاته بشأن قرب انخفاض أسعار السلع الغذائية وخاصة الزيت واللحوم، إلى الاتفاقية الاستثمارية الكبيرة التي وقعتها الحكومة لتطوير مدينة رأس الحكمة بشراكة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و«شركة أبو ظبي التنموية القابضة» بدولة الإمارات، مؤكدا أنّ الصفقة ستحدث تأثيرا كبيرا في توفير الدولار اللازم لاستيراد مكونات السلع من الخارج.

أسعار السلع الغذائية

وأشار وزير التموين، على هامش تصريحات له في افتتاح إحدى السلاسل التجارية بتخفيضات على أسعار السلع، إلى أنّ الزيت انخفض بالفعل في معارض أهلا رمضان بقرار من الوزارة، حيث يبلغ سعر زيت الخليط زنة 800 مللي 65 بدلا من 70 جنيها، في معارض وشوادر «أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية.

انخفاض أسعار اللحوم

وأكد المصيلحي، أنّ أسعار اللحوم ستشهد انخفاضا كبيرا قريبا، موضحا أنّه بشأن حجم المخزون من اللحوم فهناك تعاقدات من اللحوم والدواجن تكفي 12 شهرا، فيما سييلغ حجم مخزون القمح 3 أشهر، أما الاحتياطي من السكر يبلغ 6 أشهر، والزيت 5 أشهر.