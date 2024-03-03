انقطاع الكهرباء عن 12 منطقة بالإسماعيلية بسبب أعمال صيانة طارئة

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، عن انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، بسبب إجراءات الصيانة العاجلة والتي تستمر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالكامل.

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وتؤثر عمليات الصيانة التي تجريها شركة القناة للكهرباء على قرية الرياح وقرية الروضة وقرية الشهيد خيري ومحطات صرف الزراعي البلاح ومحطات صرف صحي أبو خليفة.

وأشار البيان إلى أن أعمال الصيانة وانقطاع الكهرباء تؤثر على محطة توطين العريش، ووحدات طب الأسرة بقرية الرياح والروضة والشهيد خيري وسنترال الريان، موضحا انقطاع التيار حتى انتهاء أعمال الصيانة لموزع لوحة محطة الجنوب بالقنطرة غرب، وذلك لأعمال صيانة طارئة للحفاظ على عملية استمرار الكهرباء بشكل طبيعي.

صيانة لوحة الموزع الرئيسي في أبو خليفة

وكانت قد أجرت شركة القناة للكهرباء خلال الأيام الماضية عمليات صيانة في لوحة الموزع الرئيسي في قرية أبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب، على مدار يومين لحين الانتهاء منه وإعادة الكهرباء بشكل طبيعي.