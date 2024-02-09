انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بمركز سمالوط بالمنيا بسبب أعمال الصيانة غدا

أعلنت هندسة كهرباء مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، أنه اعتبارًا من الساعة 9 صباح غد السبت، حتى 2 ظهر اليوم نفسه، سيتم إجراء أعمال صيانة دورية، ما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق.

المناطق المتأثرة من انقطاع الكهرباء

وتشمل المناطق المتأثرة التي حددتها هندسة الكهرباء بسمالوط، بسبب أعمال صيانة دورية ينتج عنها انقطاع التيار الكهربائي: شارع الصفصافة، والمدرسة الفنية، وطريق شوشة، وشارع «الزهراء، والبوسطة»، ومخبز بلدي «ناجح، وحمادة خلف، ومحمد الجندي».

وناشد الوحدة المحلية في مركز سمالوط، المواطنين في المناطق المتأثرة بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، التي تمتد إلى 5 ساعات متواصلة، وفي حالة معرفة المزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على مركز خدمة العملاء على الرقم 121.

انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في مركز ملوي

وقبل ساعات، أعلنت الوحدة المحلية في مركز ملوي، جنوب المحافظة، عن انقطاع الكهرباء غدا السبت، عن 27 قرية وعزبة ومنطقة، تقع في أماكن متفرقة، لإجراء أعمال صيانة دورية للمغذيات، وستكون مدة الانقطاع من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.