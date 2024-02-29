أماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء في مركز بيلا اليوم.. اعرف السبب

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات كهرباء بيلا، اليوم الخميس، لمدة 3 ساعات، اعتباراً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية علي لوحة التوزيع المذكورة.

فصل التيار الكهربائي عن 8 أحياء وقرى في بيلا

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان له، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي أحياء «المحكمة - مركز الشرطة - الاستاد الرياضي - المخبز الآلي» بمدينة بيلا، وقري «إبشان - الحوة - أبو بدوي - العلامية» وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية بالمناطق المذكورة، مناشداً المواطنين بالقرى المتأثرة بالانقطاع اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائي.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترات المُعلنة المذكورة

ومن جانبها، أكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، أنّها في حال وجود صيانة في منطقة أو قرية أو نجع بمركز بيلا يتم إعلام المواطنين بموعد فصل التيار الكهربائي وعودته، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترات المُعلنة المذكورة، وأنّه في حالة وجود صيانة في محطات المياه والكهرباء سوف يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.