الاحتلال الإسرائيلي يعلن انقطاع الكهرباء عن مدينة إيلات

تعاني إسرائيل من ويلات الحرب على قطاع غزة، وظهر ذلك إثر تعرض مدينة إيلات الإسرائيلية لأزمات في الكهرباء باستمرار طوال أيام الحرب حتى الآن.

التحقيق في انقطاع الكهرباء بإيلات

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، نقلا عن شركة الكهرباء الإسرائيلية، أنه حدث قبل قليل انقطاع الكهرباء عن «إيلات» ميناء إسرائيل الوحيد ويطل على البحر الأحمر، وبحسب شركة الكهرباء الإسرائيلية فإنه يتم حاليا التحقيق في الأسباب على يد الفرق الفنية المٌختصة مع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ 145.

انفجار يهز مدينة إيلات نوفمبر الماضي

في نوفمبر الماضي، ذكرت الفضائية الـ 14 الإسرائيلية، أن مدينة إيلات الإسرائيلية تعرضت لانفجار ضخم نتيجة تفجر طائرة بدون طيار «مسيرة»، وانطلقت حينها صافرات الإنذار في المدينة التي تعد أهم مدينة اقتصادية بالنسبة لإسرائيل ولم يذكر حينها جيش الاحتلال الإسرائيلي مصدر هذه المسيرة.

قصف ثاني على إيلات من العراق

لم يمر عام 2023 على إيلات إلا بقصف ثاني آخر في ديسمبر الماضي على يد فصيل عراقي مسلح أطلق على نفسه «المقاومة الإسلامية في العراق»، مٌبينا أن قصف إيلات جاء ردا على القتل الإسرائيلي المستمر للمدنيين في قطاع غزة في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين.

استمرار الحرب الإسرائيلية

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السبت السابع من أكتوبر 2023 في ظل تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية السيوف الحديدية في ظل استمرار الحرب حتى كتابة هذه السطور.