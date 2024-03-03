متحف الشرطة يكشف أصل قصة إطلاق «مدفع رمضان».. «صدفة تحولت إلى تقليد عالمي»

أكد قطاع المتاحف في وزارة السياحة والآثار، أنّه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، ينظم متحف الشرطة القومي غدا ورشة عمل «مدفع رمضان»، وتتضمن طريقة عمل مدفع رمضان بإعادة تدوير بعض المخلفات والاستفادة منها، كما تتضمن الورشة حكايات عن أصل وقصة وتاريخ مدفع رمضان.

وسيلة لتنبيه الصائمين بموعد الإفطار

وبدوره، أوضح متحف الشرطة القومي، أنّ مدفع رمضان استخدم كوسيلة لتنبيه الصائمين في الشهر الكريم بأنّ موعد الإفطار قد حان، لافتا إلى أنّ فكرة إطلاق المدفع حدثت بالصدفة عندما كان أحد الجنود خلال حكم المماليك لمصر يجرب مدفعًا جديدًا وصل إليه فانطلقت قذيفة مدفعية منه دوت في سماء القاهرة، وتصادف أن كان ذلك وقت غروب الشمس وفي أول يوم من شهر رمضان، فظن الناس أنّها وسيلة جديدة لتنبيه الصائمين إلى أنّ موعد الإفطار قد حان.

تقليد من تقاليد شهر رمضان

وأضاف المتحف أنّه عند علم السلطان المملوكي لمصر آنذاك بسرور الناس من استخدام المدفع كوسيلة لتعريفهم بموعد الإفطار خلال رمضان، أصدر قرار بأن يجعل من إطلاق المدفع عادة رمضانية جديدة، وانتقلت الفكرة إلى العديد من الدول العربية والإسلامية، وأصبحت من التقاليد الراسخة وأحد مظاهر الشهر الكريم.