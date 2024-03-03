أزياء مبتكرة للأطفال فى استقبال شهر رمضان «أهو جه يا ولاد»

لشهر رمضان فرحة خاصة فى قلوب الصغار، تتعلق أفئدتهم بالأنوار والزينة، وتزيدهم الملابس التى يختصون بها الشهر الفضيل فرحة، يرتدون الألوان الزاهية والتصميمات التى تحمل مظاهر رمضان مع لمسات عصرية تبرع فيها مصممات الأزياء.

نشرت أمنية الحسينى، 30 عاماً، مصممة أزياء، أول عباءة أطفال من تصميمها، عبر صفحتها الخاصة، لتجد تعليقات إيجابية كثيرة تأتى إليها، ومن هنا طورت مشروعها بإنتاج كميات كبيرة تحمل اللمسات الرمضانية: «الأول كنت باعمل الأزياء وشغل رمضان لوحدى، وبعدين بقى فيه بنات كتير بيساعدونى، علشان نخلص الشغل فى مدة قصيرة، ونبيعه بموسم رمضان».

تصمّم «أمنية» ملابس للأطفال مناسبة لشهر رمضان

تصمّم «أمنية» ملابس للأطفال، فى شهرى رجب وشعبان، ويغلب عليها الطابع الديني، لتناسب أجواء رمضان، ووجدت إقبالاً كبيراً من الأمهات، لشراء العباءات الصغيرة لأطفالهن، لإدخال الفرحة على قلوبهن، مما جعل «أمنية» شعلة نشاط كل عام بإنتاج عباءات بتصاميم مختلفة وألوان مميزة، وتحكى: «كل سنة باعمل تشكيلة للأطفال بألوان وموديلات كتير جداً، علشان الأمهات يبقى قدامهم أكتر من موديل، ويختاروا المناسب ليهم».

تسعى «أمنية» لإنتاج تصاميم تجمع بين الذوق العربي والمصري

تسعى «أمنية» لإنتاج تصاميم تجمع بين الذوق العربي والمصري، وتطلع على الأزياء القديمة ومظاهر احتفال السيدات والأطفال بشهر رمضان، خاصة سكان البدو ومحافظات الصعيد: «باحط لمسات تدل على الأصل المصري والعربي القديم، وباضيف نقشات رمضان بتاعة زمان، اللي كانت منحوتة على الملابس».

ووضعت وسام القزاز، مصمّمة الأزياء بالإسكندرية، بصمتها لرمضان 2024 من خلال تصميم مجموعة من عبايات الأطفال من الجنسين، وقدّمت شكلاً جديداً لملابس الأطفال وحوّلت أشكال الفنانيس إلى ملابس للأطفال لتعطى لشهر رمضان حالة خاصة وفرحة مختلفة لأطفال الإسكندرية.

تحكى «وسام»، الحاصلة على بكالوريوس السياحة والفنادق من جامعة الإسكندرية، أنها قررت اقتحام عالم تصميم أزياء الأطفال لعدة أسباب، أهمها أنها تحب فن التصميم والابتكار وكل مناسبة لها ملابسها الخاصة، ونظراً لاقتراب شهر رمضان المبارك قرّرت أن تكون لها بصمة خاصة فى مجال تصميم الأزياء الرمضانية للأطفال: «عملت لهم أشكال عبايات مختلفة فيها طابع رمضاني من عدة بلاد، منها الزي المصري والإماراتي والهندي مع وضع اللمسات الرمضانية التى تعطى الزى رونقاً خاصاً، نظراً لأهمية شهر رمضان لدينا جميعاً».

وأضافت «القزاز» الشخصيات التى يحبها الأطفال وأصبحت مرتبطة لديهم بشهر رمضان، خاصة العرائس التي تخطف قلوب الأطفال: «كمان طورت الزي المغربي ببعض الإضافات عليه ليتماشى مع روحانيات الشهر الكريم وتناسب الأطفال للذهاب بها لأداء الصلوات في المسجد، وأستعد حالياً لتصميم ملابس عيد الفطر للأطفال أيضاً، حيث إنهم يستحقون الفرحة في كل المناسبات، ويشاركني في عرض أزياء الأطفال مجموعة من أطفال الإسكندرية، هم: بتول كريم، كارما محمد، ماسة وائل، جوري رامى، سيلا، نغم طارق، يوسف على، على محمود».

تسوق «أمنية» ملابس الأطفال من خلال عروض الأزياء

تسوق «أمنية» ملابس الأطفال، التى تحمل لمسات رمضان، من خلال استخدام خامات جيدة وأسعار تنافسية، وعمل عروض أزياء مختلفة، من خلال الاستعانة بأطفال مشاهير «بلوجر»، لارتداء الملابس والتصوير بها مع فوانيس رمضان وعرضها على «السوشيال ميديا»: «الصور بتبقى مبهجة أوى، وبتشجع الناس إنها تشترى الملابس».