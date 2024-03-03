محافظ الشرقية: استلام 309 آلاف شتلة لزراعتها ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استلام 309 آلاف شجرة مثمرة ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي، تنفيذا للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة متنوعة للبدء فوراً في زراعتها على جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية.

اصطفاف السيارات المحملة بالأشجار

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الشرقية اصطفاف السيارات المحملة بالأشجار بأرض شونة قرية الطاهرة بمركز الزقازيق لتوزيعها على المراكز والمدن والأحياء، وأشاد بالمبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة والتي تهدف لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الطرق الرئيسية والشوارع وداخل المدن والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن الأشجار المستلمة تنوعت بين «برتقال - جوافة - زيتون - ليمون - رمان - يوسفي - أكاسيا جلوكا - كونو كاربس - كازورينا - نبق (سدر) - فرش زجاج - تين - كافور»، وسيتم توزيعها على المراكز والمدن والأحياء طبقاً لاحتياج كل مركز ومدينة وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها تلك المدن.

أعداد الأشجار في كل مركز

وأوضح المحافظ أنه تم تحديد 21385 شجرة لمركز الزقازيق و26019 لمركز بلبيس و23489 لمركز منيا القمح و20002 لمركز أبو حماد و19055 لمركز الحسينية و19777 لمركز فاقوس و20976 لمركز أبو كبير و19508 لمركز ههيا و14718 لمركز مشتول و23082 لمركز ديرب نجم و18565 لمركز الإبراهيمية و18710 لمركز كفر صقر و19081 لمركز أولاد صقر و11344 لمدينة القنايات و11621 لمدينة القرين و5005 لمدينة صان الحجر و5304 لمدينة منشأة أبو عمر و5679 لحي أول و5680 لحي ثان، بإجمالي 309 آلاف شجرة.