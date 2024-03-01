محافظ المنوفية: «100 مليون شجرة» تهدف إلى تخفيف آثار التغيرات المناخية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بالمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبي الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين ومداخل القرى والمدن.

مزايا زراعة الأشجار

وأكد محافظ المنوفية، أن مبادرة 100 مليون شجرة تهدف إلى تحقيق عوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري ومضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين، موجهاً بالمراجعة الدقيقة والمتابعة الدورية لخطة ري الأشجار والاعتناء بها لإضفاءً مظهر جمالي وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفس جمالي للمواطنين.

تنفيذ المبادرة الرئاسية في المنوفية

وأشار محافظ المنوفية، أن هذه المبادرة في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها العمل المناخي لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية، وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة بمحافظات الجمهورية لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.