«برتقال وجوافة».. تدشين المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، تدشين المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة، والتي تضم 6 أنواع من الأشجار المثمرة، و5 أنواع من أشجار الزينة والأشجار الخشبية.

تدشين مبادرة 100 مليون شجرة في الدقهلية

وأشار محافظ الدقهلية إلى توزيع الأشجار على الوحدات المحلية لزراعتها بالشوارع والطرق والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة، لزراعتها بالمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب بنطاق الدقهلية.

وأضاف المحافظ، أن حصة الدقهلية 370 ألفا و800 شجرة من مبادرة 100 مليون شجرة للمرحلة الثانية، ويتم توزيعها على كل المراكز والمدن والاحياء والقري علي مستوى المحافظة.

الهدف من مبادرة 100 مليون شجرة

وأكد «مختار»، أن الهدف الأساسي من مبادرة 100 مليون شجرة هو تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير بيئة نظيفة، ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين، والحد من التغيرات المناخية.

وأوضح الدكتور عماد النجار، مدير عام إدارة شؤون البيئة، أن المرحلة الثانية ضمت أشجارا مثمرة، منها الليمون والبرتقال واليوسيفي والجوافة والرمان والتوت، فضلا عن أشجار الزينة والأشجار الخشبية.