ضمن «100 مليون شجرة».. محافظ شمال سيناء يسلم الأشجار المثمرة للمنتفعين

سلّم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، المنتفعين في تجمع النثيلة التنموي، في مركز نخل، الأشجار المثمرة، والتي تسلمتها المحافظة من وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي، ضمن الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».

توزيع أشجار مثمرة لأهالي نخل بوسط سيناء

وقال المحافظ، خلال حفل التسليم، بحضور اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل، إن الأشجار المثمرة التي تم تسليمها للمنتفعين هي البرتقال، اليوسفي، الزيتون، الليمون، التين، الخوخ والرمان، وغيرها.

وأكد أن قطاع الزراعة، يشهد طفرة تنموية كبيرة في شمال سيناء، ما يحقق التنمية المستدامة على أرض المحافظة، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب والخريجين.

المشروع القومي لتنمية سيناء

أضاف أنه جرى البدء بالمشروع القومي لتنمية سيناء عام 1994، وتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام، التي تضيف مساحة 400 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية، منها 125 ألف فدان بالمحافظات المجاورة، و275 ألف فدان، داخل شمال سيناء.