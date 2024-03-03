طلاب جامعة قناة السويس يحصدون مراكز متقدمة في بطولة الرفاعي للتجديف

حقق طلاب جامعة قناة السويس من لاعبي التجديف مراكز متقدمة في بطولة الشهيد الرفاعي 51 التي أقيمت بمشاركة الجامعات المصرية المختلفة، على مدار الأيام القليلة الماضية.

بطولة الشهيد الرفاعي

واستقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة لشؤون التعليم والطلاب، الطلاب الفائزين بميداليات منافسات التجديف داخل الصالات (ارجوميتر) ببطولة الجامعات والمعاهد المصرية «الشهيد الرفاعي 51»، فيما أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بالغ سعادته بالنتائج المتقدمة، التي حققها طلاب الجامعة بالبطولة.

نائب رئيس الجامعة: الطلاب حصلوا على المراكز الأولى

وقال نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، إن الطالب عبد الرحمن سعد متولي من كلية الحاسبات والمعلومات الفرقة الثانية حصل على ثلاث مراكز أول وثاني وثالث، كما حقق الطالب المراكز الأولى في سباق 500 متر فردي، و1000 متر فردي، لافتاً إلى أنه حاصل على المركز الثالث عالميا في بطولة كندا، ورابع عالم في بطولة سويسرا.

وأضاف أن الطلاب الثلاث محمد مصطفى أبو المجد الفرقة الرابعة كلية التربية الرياضية، ومحمد هاني أحمد كلية التجارة BIS الفرقة الأولى والحاصل على المركز 13 على مستوى العالم ببطولة فرنسا وعبد الرحمن سعد متولي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 2000 متر تتابع، حققوا مراكز متقدمة في المسابقة.