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جامعة القناة تنظم حوارا مفتوحا بين الطلاب وفاروق الباز الثلاثاء

كتب:

عمرو الورواري
12:23 م | الأحد 25 فبراير 2024
الدكتور فاروق الباز

الدكتور فاروق الباز

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن المركز الجامعي للتطوير المهني يستضيف العالم المصري الدكتور فاروق الباز، في لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة.

فتح باب الحوار بين الطلاب وفاروق الباز

وأضاف أن الندوة تقام عن بُعد الثلاثاء المقبل الساعة السادسة مساء، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب الحوار بين طلاب الجامعة والباحثين والعالم فاروق الباز، موضحا أنه سيقوم بالرد على أسئلتهم وتقديم المعلومات العلمية القيمة والنصائح والخطوات التي قد تساعد الشباب على التميز والتخطيط لمستقبلهم ومسارهم المهني.

نقل خبرات العلماء إلى الطلاب والباحثين 

وتابع رئيس الجامعة أن اللقاء يأتي في إطار حرص جامعة قناة السويس على استضافة العلماء والخبراء، لتبادل الخبرات ونقل المعرفة للطلاب في مختلف المجالات، موضحا أن اللقاء يساعد الطلاب على التعرف على التجارب الناجحة للشخصيات المؤثرة للاقتداء بهم، وتغيير طرق تفكير الطلاب بالنقاش المفتوح والمباشر مع شخصيات ذات تجارب مؤثرة وملهمة للشباب

ويُعد العالم فاروق الباز أحد العلماء المصريين المتميزين على مستوى العالم، وله إسهامات كبيرة في التخطيط لاستكشاف القمر، وله العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية.

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بقلم عمرو الورواري