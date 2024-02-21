رئيس جامعة القناة: تنظيم رحلات علمية لتنمية المهارات التطبيقية للطلاب

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الكليات تنظم رحلات علمية للطلاب؛ لتنمية المعارف التطبيقية المرتبطة بالمقررات الدراسية لدى الطلاب.

وأضاف رئيس جامعة القناة أن الجامعة نظمت رحلة لطلاب كلية الآداب انطلقت إلى مدينة شرم الشيخ ونفذت مشروع رفع مساحي لمحمية نبق، ومحمية رأس محمد، ومحمية طابا والتي تعد من أجمل المحميات الطبيعية في العالم.

وأضاف أن الرحلة تضمنت زيارة محطات توليد الطاقة الكهربائية بجنوب سيناء، ومصنع تدوير المخلفات الصلبة، إلى جانب زيارة حقول الطاقة الشمسية، وعمل دراسة ميدانية لمجموعة من الأودية منها وادي تيران، ووادي غزالة، ووادي طابا، ووادي ذهب ونويبع، وعدوي.

وأشار رئيس جامعة القناة، إلى أن الرحلات العلمية تستهدف ربط المادة الدراسية النظرية بالواقع العلمي الملموس لطلاب الجامعة بعيداً عن أجواء الدراسة النظرية، مشيرا إلي أن الرحلة تم تنظيمها لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية "GiS" إلى جنوب سيناء.

مشروع لرفع مساحات محميات نبق ورأس محمد

وقال الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية أن 135طالب وطالبة شاركوا في الرحلة العلمية، يرافقهم 9 مشرفين، بإشراف الدكتور محمد رشاد الدسوقي رئيس قسم الجغرافيا واستمرت خمسة أيام، بينها ثلاثة أيام بمدينة شرم الشيخ ويومين بمدينة ذهب.