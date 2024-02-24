نائب رئيس جامعة القناة: نلعب دورا رائدا في الأبحاث العلمية

قال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تحرص على أن يكون لها دورا رائدا، ومساهمة فعالة في مجال الأبحاث العلمية خاصة تلك المرتبطة منها بعلوم البيئة.

وأضاف عبد المنعم، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لعلوم البيئة، الذي نظمته جامعة قناة السويس بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم البيئة، وهيئة قناة السويس اليوم السبت، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بهذا الجانب، بإعلانها عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للجمعية المصرية لعلوم البيئة.

وافتتح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والبحوث فعاليات المؤتمر صباح اليوم، وقال إن الجامعة تعمل على الحفاظ على المكانة التي وصلت إليها بفضل الأبحاث العلمية.

المؤتمر يناقش البحوث المتعلقة بعلوم البيئة

وقال الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة القناة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن المؤتمر يعد مناسبة مهمة، لمناقشة المتغيرات والمستجدات في مجال البحوث المتعلقة بعلوم البيئة.

وأضاف زغلول، أن المؤتمر يعد فرصة للتعبير عن أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، مشيرا إلى أن البشرية تعيش اليوم في زمن ملئ بالتحديات البيئية والجيوسياسية، والتي تؤثر على العمل البيئي.

وتابع: نواجه تغيرا مناخيا متسارعا ونفاذا للموارد الطبيعية، وفقدانا للتنوع البيولوجي وتلوثا بيئيا، لذلك يلعب البحث العلمي دورا حاسما في مواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.