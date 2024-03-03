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«النقل»: تعميق الممرات الملاحية لاستيعاب 400 مليون طن بضائع سنويا

كتب:

كريم روماني
04:42 م | الأحد 03 مارس 2024
جانب من أعمال التنفيذ

جانب من أعمال التنفيذ

أعلنت وزارة النقل، التخطيط لإضافة أرصفة جديدة في المواني المصريّة بإجمالي أطوال 65 كيلومترًا، بأعماق تتراوح من «15: 18» مترًا؛ ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كيلومتر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مشروع إنشاء محور «السخنة- الإسكندرية» اللوجيستي المتكامل.

إجمالي أطوال الأرصفة

وأضافت الوزارة، في تقرير لها، أنّ الأرصفة الجديدة تقام بمواني برنيس وسفاجا والسخنة والأدبية ونويبع، على البحر الأحمر، ومواني العريش وبورسعيد ودمياط وأبو قير والإسكندرية وجرجوب، على البحر المتوسط؛ ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في المواني البحرية إلى 100 كيلومتر.

وأوضحت أنه يجري إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كيلومترًا وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب المواني 400 مليون طن سنويًا بدلا من 185 مليون طن، إلى جانب 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.

تجارة الترانزيت

واختتمت بالإشارة إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ التوجهات الخاصة بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة العالمية واللوجستيات، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت التي تُسهم في جلب العملة الصعبة، مؤكدة أن جميع الأعمال تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتوفر آلاف فرص العمل للشباب. 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.