«النقل» تكشف تفاصيل تشغيل محطة الحاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط البحري

كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ المشروعات بميناء دمياط البحري ومنها مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.5 متر لزيادة جاهزية الميناء لاستقبال أحدث أنواع السفن العملاقة، موضحة في تقرير لها، أن شركة دمياط أليانس «تحت التأسيس» التابعة لتحالف «يوروجيت، كونتشيب - هاباج لويد» ستشغل محطة الحاويات تحيا مصر 1 بالميناء.

إجراءات تسليم الرصيف الجنوبي للمحطة

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنه تم التوقيع الخاص بإجراءات تسليم الرصيف الجنوبي للمحطة والذي يبلغ طوله 1000 متر من إجمالي أرصفة المحطة التي يبلغ طولها 1970 متر إلى المشغل كمرحلة أولى للبدء في أعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية 922 ألف م2.

تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية

وأكدت الوزارة، أن المشروع يسهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة ويتم تنفيذه ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل المواني، وفي إطار تنفيذ للممر اللوجيستي المتكامل «طنطا - المنصورة - دمياط» والذي يتكون من «المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط».