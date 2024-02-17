وثقّت وزارة النقل، تقدم أعمال تنفيذ مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة بميناء الإسكندرية، بمجموعة من الصور التي نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، موضحة أنّ المشروع وفّر ما يزيد عن 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكّدت الوزارة إنشاء رصيف بطول 1200 متر، من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680 مترًا وعمق 18 مترًا، ومساحة تبلغ 840 ألف متر مربع، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويًا، مشيرة إلى أنّ المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.

رصيف 100

وأوضحت، أنه سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الاستيعابة لتداول الحاويات والبضائع، موضحة أنّ كل هذه الجهود تأتي في إطار جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تجارة الترانزيت

وفي سياق متصل، علّقت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية البحرية، على أعمال تطوير ميناء الإسكندرية بصفة عامة، موضحة أن ذلك يسهم في زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت، والتي تُدر دخلا كبيرًا، الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد القومي.

وأضافت «يونس» لـ «الوطن»، أنّ أعمال التطوير تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، وبأيادٍ مصرية خالصة، موضحة أن الاهتمام بالموانئ وتطويرها بصفة عامة يُعزز حركة التجارة في مصر.