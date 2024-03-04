3 حيل سحرية للتخلص من بقع الشوكولاتة على الملابس.. «هتروح في دقائق»

بقع الشكولاتة من أكثر بقع الملابس العنيدة التي تحتاج إلى طرق غير تقليدية لإزالتها، وتزداد صعوبة إزالة بقع الشوكولاتة إذا كانت بقعة قديمة وجافة، لذا تبحث ربات البيوت عن حيل سريعة تُمكنها من التخلص من تلك البقع لعودة الملابس نظيفة زاهية كما كانت.

يُمكن لربة المنزل الاستعانة بـ3 حيل سحرية؛ لإزالة بقع الشوكولاتة بسهولة، وفقًا لما ذكره موقع «mollymaid»:

إزالة بقع الشوكولاتة بكريم الحلاقة

المكونات

نوع كريم حلاقة رجالي.

سكين غير حاد.

قطعة من القماش.

½ ملعقة كبيرة من سائل غسيل الصحون.

كوب من الماء البارد.

طريقة التنظيف

اتركي بقعة الشكولاتة السائلة على الملابس حتى تجمُد، ثم استخدمي السكين أو الملعقة لكشطها.

اصنعي سائل التنظيف من خلال مزج الماء البارد مع سائل تنظيف الصحون في وعاء حتى يتجانسا.

اغمسي قطعة القماش في سائل التنظيف وافركها بقعة الشكولاتة.

ضعي كمية مناسبة من كريم الحلاقة على البقعة وافركيها جيدًا.

اشطفي البقعة بالماء وستلاحظين اختفائها تمامًا.

إزالة بقع الشوكولاتة بعصير الليمون

المكونات

عصير الليمون.

فرشاة أسنان قديمة.

طريقة التنظيف:

ضعي بضع قطرات من عصير الليمون على بقعة الشوكولاتة.

اتركي قطرات الليمون على البقعة حوالي من 5 لـ 10 دقائق.

استخدمي فرشاة الأسنان مراراً للتخلص من البقعة.

انقعي قطعة الملابس في مسحوق غسيل لبعض الوقت وستلاحظين اختفاء البقعة تمامًا.

إزالة بقع الشوكولاتة باستخدام الحليب

المكونات:

2 ملعقة من الحليبز البارد.

فرشاة أسنان قديمة

طريقة التنظيف:

انقعي قطعة الملابس في الحليب البارد لمدة 30 دقيقة.

افركي بقعة الشوكولاتة جيدًا باستخدام فرشاة الأسنان.

اغسلي قطعة الملابس بالطريقة العادية بإضافة مسحوق غسيل للتخلص من البقعة تمامًا.

طرق التخلُص من بقع الشوكولاتة القديمة

يمكن لربة المنزل اتباع الخطوات التالية، للتخلص من بقعة الملابس القديمة، كالتالي: