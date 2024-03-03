«أمراض النباتات» ينظم برنامجا تدريبيا في «البيولوجيا» لرفع كفاءة الباحثين

افتتح الدكتور محسن السيد أبو رحاب، القائم بأعمال مدير معهد بحوث أمراض النباتات، البرنامج التدريبي بعنوان: «البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها بأمراض النبات»، بمقر المعهد بالجيزة، اعتبارًا من اليوم حتى الأربعاء المقبل.

وأشار «أبو رحاب»، في بيان، إلى أنّ البرنامج تناول الموضوعات الآتية:

- استخلاص المادة الوراثية DNA باستخدام طريقة الستاب.

- تجرية المادة الوراثية على جيل الأجاروز.

- الاستخلاص والتنقية للمادة الوراثية DNA باستخدام مجموعة qiagene.

- مبادئ بروتوكول تفاعل البلمرة التسلسلي (PCR) التقليدي.

- تقنيات المعلمات الجزيئية المختلفة (RAPD,ISSR,SRAP,ITS).

- تجرية ناتج تفاعل البلمرة التسلسلي (PCR) على جيل الأجاروز.

- استخلاص وتنقية البروتين.

- تقدير تركيز البروتين.

- تحضير جيل SDS الأكريلاميد.

- تجرية البروتين.

صباغة البوتين باستخدام طريقة الصبغة الفضية

– صباغة البوتين باستخدام طريقة الصبغة الفضية وطريقة كوماسي الزرقاء.

- توثيق الجيل وتحليل البيانات.

ويستهدف البرنامج تدريب 30 متدربًا من الباحثين بمختلف المعاهد البحثية، وكذلك طلاب الكليات وحديثي التخرج، ومهندسي الشركات الخاصة.

ويساهم البرنامج التدريبي في رفع كفاءة الباحثين، في استخدام التقنيات الحديثة لمكافحة والوقاية من الأمراض النباتية.