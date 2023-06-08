«الزراعة» تحذّر من أمراض النبات في «بؤونة الحجر».. «أبو الحرارة الملعونة»

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ شهر بؤونة بدأ اليوم، والذي عرفه المصريون بأنه الشهر أبو الحرارة الملعونة أو «بؤونه الحجر» بسبب شدة الحرارة، وتكون فيه درجات الحرارة أعلى من 40 درجة مئوية طوال الشهر.

شهر بؤونة يُضرب به المثل في ارتفاع الحرارة

وأضاف فهيم، في بيان عنه المركز قبل قليل، أنّ الشهر يضرب به المثل في ارتفاع الحرارة، ويقع شهر بؤونة بين شهري «بشنس» و«أبيب»، وترتيبه العاشر في الشهور القبطية المكونة للتقويم القبطي المصري القديم، ويبدأ خلاله الصيف فلكيا وفيه ظواهر مناخية مختلفة.

وتابع أنّ هناك خطورة في التعرض للشمس المباشرة حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان قرب من أسوان، وفيه تسود موجات أشعة شمسية قصيرة الموجة وتكون أشعة الشمس عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمك قصير في الغلاف الجوي.

زيادة حدة وطول الموجات الحارة أو شديدة الحرارة

وأكد أنّ هناك زيادة في الطاقة الحرارية خلال فترات النهار، وتزيد حدة وطول الموجات الحارة أو شديدة الحرارة، ومن ثم ارتفاع البخر وزيادة معدلات تنفس الظلام الذي يهدم المادة التي يبنيها النبات ليلا، كما يزيد فرق الحرارة بين الليل والنهار وزيادة تذبذبات الحرارة لأكثر من 15 درجة مئوية، ما يزيد تذبذب عمليات امتصاص النبات ومنع بعض العناصر من الانسياب داخل النباتات مثل الكالسيوم والبورون بالتحديد.

ولفت إلى أنّ هذا الشهر تزداد فيه ظاهرة نقطة الندى، حيث تزيد الرطوبة الحارة على سطح النباتات والرطوبة الجوية، ما يزيد انتشار الأمراض الصيفية المحبة للرطوبة العالية مثل البياض الدقيقي والزغبي والتبقعات والانثراكنوز وغيرها، كما تثبت فيه اتجاهات الرياح لتكون شمالية الى شمالية غربية وشمالية شرقية و«جنوبية جنوبية غربية» محملة بالرمال والأتربة.