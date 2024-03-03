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«التحالف الوطني» يُسلم 68 مشروعا صغيرا للسيدات الأولى بالرعاية في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
06:11 م | الأحد 03 مارس 2024
«التحالف الوطني» يُسلم 68 مشروعا صغيرا للسيدات الأولى بالرعاية في بني سويف

سلمت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 68 من المشروعات الصغيرة المُدرة للدخل، للسيدات الأولى بالرعاية في المجتمع الريفي، ضمن أنشطة مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الريفية الفقيرة.

استهداف المزارعين والسيدات في المجتمعات الريفية 

وقال هاني غطاس مشرف التنمية الريفية الشاملة في الهيئة الإنجيلية، إن مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، يستهدف المزارعين والسيدات في المجتمعات الريفية، حيث يشمل المشروع عدة أنشطة، من بينها تسليم مشروعات صغيرة «15 بطة مسكوفي، و 2 شيكارة علف بادي 25 كيلو، و 12 صنف أدوية» لكل حالة مستفيدة.

لقاءات توعوية لتدريب السيدات 

وأضاف، أن المشروع تضمن تنفيذ لقاء توعوي بوجود طبيب بيطري لتدريب السيدات على الطرق السليمة للتربية، وطرق الحفاظ على المشروع، للاستفادة منه وزيادة دخل الأسرة.

توزيع نماذج المشروعات في 3 قرى ببني سويف 

وتابع: قمنا اليوم وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوزيع نماذج المشروعات على 3 قرى في محافظة بني سويف وهي قرى «دلاص في مركز ناصر، وبياض العرب في مركز بني سويف، وسدمنت الجبل في مركز إهناسيا».

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