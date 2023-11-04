«الزراعة» تشارك في احتفالية الهيئة الإنجيلية لعرض نجاح مبادرة «ازرع»

شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برئاسة الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وذلك لعرض نجاح مبادرة «ازرع»، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بمقر الهيئة الإنجيلية.

وجاء ذلك بحضور وزير الزراعة الأمريكي الأسبق ومستشار أنظمة التعلم الجماعي بجورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي وعدد من القيادات وشركاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

إطلاق مُبادرة إزرع لتحسين دخل صغار المزارعين

أشار «عزوز» إلى دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إطلاق مُبادرة ازرع والتـي تعمل علي تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الآمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المعتمدة طبقاً للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة وكذلك تقديم كافة أوجه الدعم الفنـي والإرشادي والمدارس الحقلية والندوات الإرشادية من خلال الجهات التابعة للوزارة قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة ، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

أضاف «عزوز» أن النجاح الذي حققته المبادرة في المرحلة الأولي والتـي استهدفت 8 محافظات و100 ألف مزارع مما كان له بالغ الأثر في توسع المرحلة الثانية لتستهدف 15 محافظة و500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح مشيدا بدور الهيئة القبطية الإنجيلية في تقديم الخدمات الاجتماعية والمشروعات التنموية وما تم من جهود تشاركية بين كل الأطراف​مما يسهم في تحقيق الآمن الغذائي والذي أصبح قضية محورية ومن أهم التحديات التي تواجه دول العالم.

​وقال «عزوز» إن الوزارة تبنت آليات جديدة لتطوير القطاع الزراعي بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاستهلاك المائي وتتحمل التغيـرات المناخية إذ يواجه تحقيق الآمن الغذائي عدداً من التحديات تتمثل في محدودية الأرض والمياه، الزيادة السكانية، التفتيت الحيازي والتغيرات المناخية.

الوزارة تولى اهتماما كبيراً لترشيد استخدام المياه في الزراعة من خلال الري الحديث

وأكد أن رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن الوزارة تولي اهتماما كبيراً لترشيد استخدام المياه في الزراعة من خلال الري الحديث واستنباط أصناف وهجن جديدة، الحد من الزراعات الشرهة للمياه وتطبيق الممارسات الزراعية «التسوية بالليزر – الزراعة على مصاطب».

كما تعمل الوزارة على تشجيع المزارعين على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والممارسات الزراعية الجيدة والتوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الإستراتيجية والاهتمام بقضية التصنيع الزراعي لأنه يحقق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية ويوفر فرص عمل ويحسن دخل المزارعين ويقلل من الفاقد في الإنتاج الزراعي.