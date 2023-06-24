الفئات الممنوعة من تناول الكبدة في عيد الأضحى.. تضر بصحتهم

الأعياد بهجة يتفاعل معها الشعوب بطرق مختلفة وفق عادات وتقاليد تعارفوا عليها، ولا يخلو الاحتفال بعيد الاضحي من تناول اللحوم، والتفنن في طهيها بحسب قطعياتها المختلفة، وتعد الكبدة نوعا مفضلا من اللحوم للكثيرين، وخاصة في الإفطار بعد الذبح.

تناول الكبدة في عيد الأضحى

وتعد الكبد هي العضو المسؤول عن تنقية الجسم من السموم، ولا تخزن السموم بداخلها على عكس ما هو شائع، والأفكار الخاطئة المرتبطة بها وتمنع البعض من تناولها، لذا أوضح الدكتور عبدالسلام عاطف، بمديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، أنها تحتوى على قيمة غذائية عالية وفوائد صحية كبيرة، خاصة إذا كان من حيوان سليم، إلا أن هناك حالات ينصح بتجنب تناول الكبدة في حالات معينة، وهي كالتالي:

الحوامل

لاحتواء الكبد على كمية كبيرة من فيتامين A، الذي يمكن أن يؤثر على صحة الجنين.

مرضى القلب

لكون الكبدة تحتوي على نسبة مرتفعة من الكوليسترول.

المصابين بالنقرس

تناول الكبد من الممكن أن يزيد من مستوى حمض اليوريك في الجسم.

ونصح الدكتور عاطف عبد السلام، بأنه علينا أن نفكر في الاستمتاع بوجبة الكبدة في إطار التوصيات الصحية العامة وحسب الحالة الصحية الشخصية.

فوائد تناول الكبدة لغير الممنوعين منها

- تحتوي الكبدة على فيتامين B12، الذي يساهم في تكوين الـ DNA والخلايا الحمراء في الدم، ويعزز وظائف المخ الصحية.

- تحتوي الكبدة على فيتامين A، الذي يعزز سلامة النظر ووظائف القلب والكلى.

- تحتوي على فيتامين B2، الذي يلعب دورًا هامًا في تكوين الخلايا والأنسجة.

- تحتوي على نسبة عالية من الحديد السهل الامتصاص والبروتين، الذي يعزز صحة العضلات والأنسجة.