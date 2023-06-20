أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية.. كيلو الكبدة بـ87 جنيها

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى 2023 المبارك، الذي يستعد له، الكثيرون من المواطنين من خلال ذبح الأضاحي إحياء للشعائر الدينية، وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين، وهو ما يجعلهم يتوجهون إلى أسواق المواشي لاختيار المناسب لهم وفق إمكانيتهم المادية.

وهناك العديد من المواطنين غير القادرين على شراء الأضاحي، ويكتفون فقط بشراء ما يحتاج إليه المنزل من طعام يكفيهم خلال فترة إجازة عيد الأضحى، ما يجعلهم يبحثون عن الأماكن المخفضة لشراء اللحوم، وتعد المجمعات الاستهلاكية هي الاختيار الأنسب لهم، وجاءت أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية كالتالي:

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وتختلف أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية وفق نوع اللحوم، سواء كانت بلدية أو مستوردة، وجاءت أسعارها كالتالي:

- وصل سعر كيلو اللحوم السوداني الطازج إلى 195 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد إلى 160 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو اللحم الهندي المجمد إلى 130 جنيهًا.

سعر اللحم المفروم

- وبالنسبة للمفروم الطازج، فقد وصل سعره إلى 190 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر كيلو السجق الطازج 190 جنيهًا.

- وبالنسبة للحوم البتلو المجمدة فقد وصل سعرها إلى 130 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو لحوم الضأن المجمد إلى 170 جنيهًا.

- كما جاء سعر كيلو البفتيك الطازج بـ195 جنيهًا.

- أما بالنسبة لسعر الكبدة الطازجة، فوصل سعر الكيلو إلى 195 جنيهًا.

- كما وصل سعر كيلو الكبدة المجمدة إلى 87 جنيهًا.