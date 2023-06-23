مع قرب حلول عيد الأضحى.. «بيطري القاهرة» تكشف فوائد تناول الكبدة

أكدت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، مع قرب حلول عيد الأضحى، وحرص أغلب الأسر على تناول وجبة الكبدة في الإفطار، أن هناك معلومات خاطئة حول وجبة الكبدة أنها تخزن السموم، بينما يحتوي الكبد لو من حيوان سليم على قيمة غذائية عالية وفوائد صحية كثيرة.

وأوضحت «بيطري القاهرة»، وفق تقرير صادر عن المديرية، أنه من فوائد تناول الكبدة، ما يلي:

- يحتوي على فيتامين B12* الذي يساهم في تكوين الـ DNA والخلايا الحمراء في الدم، ويعزز وظائف المخ الصحية.

- يحتوي على فيتامين A الذي يعزز سلامة النظر ووظائف القلب والكلى.

- يحتوي على فيتامين B2 الذي يساهم في تكوين الخلايا والأنسجة.

- يحتوي على نسبة عالية من الحديد السهل الامتصاص.

- يحتوي على البروتين الذي يعزز صحة العضلات والأنسجة.

حالات محظور تناولها وجبة الكبدة

وأكدت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أنه رغم القيمة الغذائية العالية للكبد، ينصح بعض الأشخاص بتجنب تناوله ومن الحالات المحظور تناولها لوجبة الكبدة مايلي:

- الحوامل حيث يحتوي الكبد على كمية كبيرة من فيتامين A الذي يمكن أن يؤثر على صحة الجنين.

- مرضى القلب حيث يحتوي الكبد على نسبة مرتفعة من الكوليسترول.

- المصابيون بالنقرس حيث يمكن أن يزيد تناول الكبد من مستوى حمض اليوريك في الجسم.