بمشاركة 35 دولة.. افتتاح مهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة بالبحيرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، افتتاح مهرجان ومعرض دمنهور الدولي الأول لكاريكاتير المرأة، بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورسامة الكاريكاتير الفرنسية كريستين تراكس.

افتتاح معرض الكاريكاتير في دمنهور

ويضم المعرض مجموعة نادرة من الرسوم الكاريكاتيرية الخاصة بالمرأة، والتي تعرض في معرض عام لأول مرة، لعدد من رواد فن الكاريكاتير المصري، وهم «جوان سِنتيس، علي رفقي، صاروخان، رخا، زهدي العدوي، طوغان، جورج البهجوري، مصطفى حسين وغيرهم».

عدد الدول المشاركة في مهرجان الكاريكاتير

ويضم المعرض مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية التي تناقش قضايا المرأة، وعدد من البورتريهات الكاريكاتيرية للرائدة الصحفية منيرة ثابت شخصية المهرجان، ورسومات بريشة أكثر من 100 فنان من 35 دولة عربية وأجنبية إلى جانب مجموعة من الرسامين المصريين.

كما يضم المعرض نتاج الورش المجانية لتعليم مبادئ فن الكاريكاتير والمرج خيط، التي نظمتها مبادرة «الكاريكاتير للجميع» التابعة لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، ضمن أنشطة وفعاليات المهرجان في الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجاري.

وينفذ المعرض في عدة أماكن بالإضافة إلى مكتبة مصر العامة بدمنهور، وهي «كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، ومركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور».

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على أنه مهرجان نوعي متخصص بالرسوم الكاريكاتيرية الخاصة بالمرأة، للوقوف على صورتها ومشاكلها وقضاياها، والدفاع عن حقوقها.

وأشارت «بلبع» إلى أن المهرجان يعمل على إقامة جسور ثقافية بين رسومات الكاريكاتير للمصريات والعرب والأجانب من دول مختلفة، بخلاف تشجيع التفاعل الثقافي، وتعظيم مردوده على الابداع في مجال الكاريكاتير.

يشار أن المهرجان دمنهور الدولي الأول للكاريكاتير، يقام تحت شعار «بالكاريكاتير عبري.. هتقدري» وتنظمه مؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، بالتنسيق مع محافظة البحيرة، وبدعم من معهد جوته «برنامج خارج حدود العاصمة»، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور، ووقع اختيار اللجنة العليا للمهرجان على الكاتبة الصحفية منيرة ثابت عميدة الصحفيات المصريات لتكون شخصية المهرجان.