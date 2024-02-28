قصة قصر مهجور في إيطاليا لا يجد مشترٍ.. سكنه زوجة الملك تشارلز

قصر مترامي الأطراف على تلة تغمرها الشمس في توسكانا مع مناظر خلابة مطلة على مدينة فلورنسا في إيطاليا، إن ذلك الوصف لمنزل أحلام الملكة كاميلا، زوجة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، والتي أمضت طفولتها هناك مع أشقائها، بحسب ما كشفت صحيفة بريطانية.

قصة منزل الملكة كاميلا المهجور

ووفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإنّ منزل أحلام ملكة بريطانية هو فيلا ديل أومبريلينو، التي تواجد بها العالم الإيطالي جاليليو جاليلي في القرن السادس عشر، في عام 1372، وقبل 100 عاما تم شراؤه وورثه الملك إدوارد السابع لعشيقته أليس كيبل - جدة كاميلا الكبرى -؛ ليصبح المكان نقطة جذب لمرور الملوك الأوروبيين.

هل ترغب كاميلا في استعادته؟

الآن، أصبح المبنى الضخم خاليًا ومهجورا، وأبوابه صدئة، وطلاءه متقشر، ولم يعش أحد هناك لمدة 20 عامًا، ولا أحد يريد ذلك وحاليا معروض للبيع مقابل 23 مليون جنيه إسترليني.

وتأسف كاميلا على حقيقة أن والدتها روزاليند شاند اتخذت قرار بيع الفيلا في عام 1972 - وفي زيارة إلى فلورنسا قبل بضع سنوات، قالت لصحيفة ديلي ميل: «إنها مأساة.. أشعر أنني يجب أن أبدأ حملة لإعادة شرائها»؛ ليثير الأمر موجة من القيل والقال في المدينة الإيطالية القديمة مفادها أن كاميلا كانت تعتمد على زوجها تشارلز لشراء المكان لها لكن لم يحدث ذلك وظل المكان مهجورا.

وقد باعت والدة الملكة كاميلا العقار، وبعدها تم تأجير المبنى لمقهى Gran Caffè Doney الشهير، حيث اعتاد الأثرياء والمشاهير التجمع في فلورنسا لكن لم يحقق الربح المرجو حتى استحوذ دويتشه بنك على المبنى وتم تأجير الغرف من الباطن كمساحات مكتبية لشركات مختلفة بما في ذلك Brooks Brothers.

وشهد القصر بعض المؤتمرات والفعاليات وحفلات الاستقبال هناك، لكن في النهاية أصبح مهجورا.