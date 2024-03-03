«المنشآت الفندقية»: إعداد قائمة بالمشروعات السياحية لطرحها على الخريطة الاستثمارية

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصدد إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى القطاع السياحي لطرحها على الخريطة الاستثمارية كمنصة موحدة للدولة، وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة.

المشروعات السياحية والاستثمارات الإضافية

وأضاف «عاقل» خلال المنشور الدوري رقم 15 لسنة 2024، والذي أرسل اليوم إلى كل الشركات المالكة للفنادق بمصر، أنه يجب على كل العاملين بقطاع الفنادق موافاة غرفة المنشآت الفندقية، بالمشروعات السياحية المخطط لها والتي قد تحتاج إلى ضخ استثمارات إضافية سواء محلية أو أجنبية في المستقبل حتى يتاح تضمينها للخريطة الاستثمارية المصرية، وذلك من خلال استيفاء الاستمارة المخصصة لذلك وإعادة إرسالها للغرفة، مع اعتبار هذا الموضوع هام وعاجل.

معرض برلين السياحي

وفي سياق متصل بدأت الفنادق المصرية المشاركة بالجناح المصري بمعرض برلين السياحي المنعقد بألمانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري، في إعداد وسائل الدعاية والإعلانات الخاصة بالمدن السياحية المصرية، وذلك للعمل على جذب أكبر عدد من السياح لزيارة مصر خلال العام الجاري.