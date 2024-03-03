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دراما المتحدة

اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمحتجين على قواعد التجنيد الجديدة في بني براك

كتب:

عمرو حسني
06:01 م | الأحد 03 مارس 2024
احتجاجات في إسرائيل

احتجاجات في إسرائيل

تظاهر العشرات من الإسرائيليين مغلقين الطريق السريع رقم 4 بالقرب من مدينة بني براك الحريدية، في مظاهرة ضد الدعوات الأخيرة لقواعد التجنيد المتساوية في الجيش الإسرائيلي.

اشتباكات بين المحتجين وضباط الشرطة

وأغلق المتظاهرون، الطريق عن طريق المركبات واشتبكوا مع ضباط الشرطة في بني براك، كما يظهر في اللقطات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية مساء اليوم الأحد.

الشرطة الإسرائيلية تصدر بيانا

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية، بيانا قالت فيه: «ترتيبات المرور على الطريق السريع رقم 4 بعد مظاهرة غير قانونية، ضباط الشرطة الإسرائيلية متواجدون في مكان الحادث لتوجيه حركة المرور إلى طرق بديلة، طريق رقم 4 شمالًا مغلق وتم تحويل حركة المرور إلى شارع 471».

ويناقش الجيش الإسرائيلي قرارا لمساواة دخول الطائفة الدينية «الحريديم» وعرب إسرائيل الجيش بعد أن كان يتم منعهم من دخول الجيش لأسباب دينية وأمنية.

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