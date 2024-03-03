صحيفة تكشف رد فعل كلوب بعد رفض اتحاد الكرة طلب ليفربول.. ما مصير صلاح؟

بين لمسات ساحرة على أرضية الملعب، وغموض يحيط مصير ظهوره في معسكر منتخب مصر، يقف نجم ليفربول محمد صلاح، في مفترق طرق، يواجه تحديا من نوع خاص، بعد التضارب الذي حدث بين ناديه ومنتخب بلاده، حول وجود في معسكر مارس.. فما مصير ظهور الفرعون المصري؟

مصير الظهور الأول لمحمد صلاح بعد تجدد الإصابة

رغم طلب ليفربول إراحة مهاجمه محمد صلاح، وابتعاده عن المشاركة مع منتخب مصر، خلال فترة التوقف الدولي، المحدد له في شهر مارس المقبل، إلا أن اتحاد الكرة المصري يصر على وجوده، كما قرر استدعاءه للمشاركة في بطولة ودية مرتقبة، في أول معسكر للفراعنة تحت قيادة حسام حسن.

«ماذا بعد رفض اتحاد الكرة؟».. سؤال طرحته صحيفة «جول» النسخة العالمية، التي أكدت أن يورجن كلوب ينتظر الظهور الأول لمحمد صلاح، المقرر له في مباراة مانشستر سيتي المقبلة، والتي تُعد الأهم بالنسبة ليورجن كلوب على مدار الموسم، باعتباره المنافس الأشرس والمباشر في كل موسم على لقب الدوري.

قرار يورجن كلوب بعد رفض اتحاد الكرة طلب ليفربول

يورجن كلوب مدرب ليفربول، أكد أن صاحب الـ31 عامًا، سيكون قادرًا على العودة إلى التدريبات الكاملة الأسبوع المقبل، ما يجعله جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي المرتقبة يوم الأحد.

غاب محمد صلاح عن فوز ليفربول بهدف دون رد على نوتنجهام فورست، في عطلة نهاية الأسبوع المنقضي، وذلك بداعي الإصابة التي ألمت به قبل أكثر ما يقرب من شهرين، غيبته عن المشاركة في جميع المباريات المنقضية مع الريدز منذ مغادرة معسكر منتخب مصر أثناء بطولة كأس أمم أفريقيا، سوى مباراة برنتفورد، التي سجل وصنع خلالها، لكن بعد تجدد الإصابة، غاب صلاح عن آخر 4 مباريات لفريقه، بما في ذلك نهائي كأس كاراباو الذي فاز به ليفربول الأسبوع الماضي.

مع التطلع إلى الأهداف الأبعد في مسيرة ليفربول نحو تحقيق الرباعية، تقدم ليفربول بطلب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لإراحة صلاح خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، لكن رفض الفراعنة طلب الريدز، مؤكدين أنهم سيقررون ما إذا كانوا سيستدعون صلاح بناءً على لياقة قائدهم.

ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في بطولة ودية في الإمارات العربية المتحدة بين 22 و26 مارس، والتي ستشهد أيضًا مشاركة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.