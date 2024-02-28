«الاتفاق تم».. صحيفة بريطانية تكشف مفاجأة تغير مسار محمد صلاح مع ليفربول

من أنفيلد إلى جدة، رحلة محتملة تثير الجدل داخل القلعة الحمراء، بعدما عصفت التكهنات بمستقبل محمد صلاح مع ليفربول، بإطلاق الصحف العالمية صافرات إنذار حول اقتراب الفرعون المصري، أن يطوي صفحة ذهبية، ويبدأ أخرى جديدة تحت شمس الدوري السعودي، على الرغم من تأكيد «مو» الالتزام بعقده الحالي مع «الريدز».. فماذا ينتظره خلال الفترة المقبلة؟

صحيفة تكشف مفاجأة حول مصير محمد صلاح

«وقَّع عقدًا مع أحد أندية الدوري السعودي».. هكذا عنونت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تقريرها المطول والمثير حول مصير محمد صلاح مع ليفربول، إذ أكدت أن الفرعون المصري، أتم اتفاقه بالفعل مع أحد أندية الدوري السعودي، على أن ينتقل إلى صفوف الفريق، بداية من الموسم المقبل، الذي يشهد رحيل مدربه الألماني يورجن كلوب عن الريدز.

ما بين رغبة «الريدز» في الحفاظ على جوهرتهم الثمينة، وطموح الدوري السعودي لجذب الأسماء اللامعة، في سماء أندية أوروبا، يقف محمد صلاح في مفترق طرق مصيري، لكن يبدو أن القرار قد حسم، ويتبقى فقط التنفيذ، الذي سيتم قبل نهاية عقده بموسم، والذي ينتهي بنهاية الموسم المنقضي، وعلى الرغم من تأكيد صلاح التزامهِ الحالي مع «الريدز»، إلا أن رغبته في الحصول على راتب مُجزٍ قد تُشكل نقطة حاسمة في مسارِ قراره.

استعانت الصحيفة البريطانية، بتصريحات مارك لورنسون، أسطورة الريدز، الذي أكد خلالها، في وقت سابق من هذا الشهر أن محمد سيغادر بعد سبع سنوات في أنفيلد، وذلك بعد إصرار أندية الدوري السعودي بالحصول على خدماته، إذ ينتهي عقد صلاح مع ليفربول العام المقبل، لكنه وضع التكهنات بشأن مستقبله خلفه وأبدع مع ليفربول مرة أخرى هذا الموسم.

سجل اللاعب صاحب الـ31 عامًا، 19 هدفًا في 28 مباراة، ليحافظ على فرص فريقه في صراع تحقيق رباعية تاريخية، وساهم في رفع أول ألقاب ليفربول هذا الموسم، بعد الانتصار على تشيلسي، في نهائي كأس كاراباو على ملعب ويمبلي، لكن صلاح غاب عن المباراة بسبب مشكلة عضلية.