عاجل.. اتحاد الكرة يكشف رد حسام حسن على رفض ليفربول انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر

كشف مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم عن رد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على رفض ليفربول انضمام محمد صلاح للمنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي القادم نظرا لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة برينتفورد.

وقال إيهاب الكومي عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس : « الجميع حريص على سلامة محمد صلاح ولو مش جاهز بنسبة 100% بكل تأكيد لن يتواجد وأول المتفقين على هذا الأمر كابتن حسام حسن».

اتحاد الكرة يكشف عن حالة واحدة لانضمام محمد صلاح

وتابع : « ولكن سننتظر المعسكر والتوقف الدولي سيكون من يوم 18 لا نريد التعجل في الأمر ممكن خلال الـ14 يوم يكون أفضل وفي حال هو أفضل وجاهز سيتواجد بشكل طبيعي أرسلنا خطاب استدعاء فقط لا غير ومتمسكين بتواجده وهناك خطاب تم استلامه برفض تواجد محمد صلاح وفي حال شارك في أي مباراة مقبلة سيكون جاهز للتواجد مع منتخب مصر بشكل طبيعي وانضمامه سيكون مؤكد».

كان الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى خطابا رسميا من جانب مسؤولي ليفربول يرفضون من خلال انضمام محمد صلاح للمنتخب الوطني خلال المعسكر المقبل بسبب عدم تعافيه من الإصابة، إلا أن مسؤولي الجبلاية لم يردو حتى الآن ويرفضون التعجل في الرد خاصة وأن موعد انضمام محمد صلاح يتبق عليه أسبوعين من الآن.