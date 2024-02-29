ليفربول يتلقى رسالة غير متوقعة تهدد مصير محمد صلاح.. ما علاقة كلوب؟

موسيقى كروية حزينة تُعزف داخل قلعة «أنفيلد»، مشاعر مختلطة تملأ قلوب الجماهير، بين وداع يورجن كلوب أحد أعمدة الريدز، والمصير الغامض الذي يلاقيه نجمهم المفضل وهدافهم الملهم، محمد صلاح، الذي ارتبط اسمه بمغادرة ليفربول بنهاية الموسم الجاري، فما مصيره خلال الفترة المقبلة؟

رسالة لليفربول بشأن محمد صلاح وكلوب

«رسالة لا تقدر بثمن»، هكذا وصفت صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية، الرسائل والتحذيرات التي وصلت إلى ليفربول خلال الفترة الأخيرة، بشأن مصير أهم ثنائي في الريدز خلال الفترة المنقضية، لكن عدد كبير من الصحفيين، قرروا توجيه النصيحة إلى ليفربول بضرورة تفضيل بقاء يورجن كلوب كأولوية على رحيل محمد صلاح المحتمل.

تحذيرات لليفربول من رحيل كلوب

الصحيفة البريطانية، تؤكد أن هناك عدد كبير من الصحفيين، قرروا توجيه ليفربول، بشأن مصير أهم عنصرين في الفريق، عبر رسائل متكررة ومتواصلة، تتضمن نصيحة بضرورة تفضيل بقاء يورجن كلوب على رحيل محمد صلاح، بعد إعلان المدرب الألماني رحيله عن النادي نهاية الموسم.

كلوب صاحب الـ56 عامًا، الذي تولى قيادة متصدر الدوري الإنجليزي، منذ أكتوبر 2015، أعلن الرحيل عن «أنفيلد» بعد نهاية الموسم الجاري، الذي حصد خلاله أول ألقابه منذ بداية الموسم، بالتتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما حقق فوزًا صعبًا بهدف نظيف أمام تشيلسي، بعد وقت الإضافي، في ملعب ويمبلي، ليحرز لقب كأس الرابطة للمرة العاشرة في تاريخ النادي، والثاني في عهد كلوب.

لم تقتصر الرسائل على الصحفيين فحسب، بل وصلت أيضًًا إلى حديث بول ميرسون، لاعب أرسنال السابق، الذي نصح ليفربول بضرورة الإبقاء على يورجن كلوب، الذي يصنع في الوقت الحالي المستحيلات، مع فريق يعاني من إصابات استثنائية، حتى إن لم يبقي على محمد صلاح: «لا تفهمني خطأ، صلاح من أفضل اللاعبين في العالم، يمكن القول إنه الأفضل في مركزه، لكن ما حدث في ويمبلي، خلال مباراة الكأس، يوضح مدى أهمية كلوب بالنسبة لليفربول».

غاب محمد صلاح عن المباراة بسبب الإصابة، بينما يستمر عقده مع ليفربول حتى عام 2025، لكن ارتبط اسمه بالرحيل بعد نهاية الموسم مع رحيل مدربه الألماني يورجن كلوب، وفي ظل اهتمام عديد من الأندية بضمه وعلى رأسها أندية الدوري السعودي.