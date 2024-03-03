رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

16 ميدالية في 48 ساعة.. كيف سيطرت مصر على بطولة أفريقيا للسلاح؟

كتب:

ندى قطب
05:54 م | الأحد 03 مارس 2024
أبطال مصر في السلاح أثناء البطولة

أبطال مصر في السلاح أثناء البطولة

في عرض مُبهر للقوة والمهارة، سيطر أبطال مصر على بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب؛ إذ حصدوا 16 ميدالية في أول يومين من البطولة المقامة بالقاهرة.. ماذا حدث خلال 48 ساعة؟

مصر تسطر تاريخًا جديدًا في سلاح الشيش

على مدار 48 ساعة، فرض الأبطال المصريون سيطرة مطلقة على بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب، بحصدهم 16 ميدالية في أول يومين من البطولة المقامة بالقاهرة.

وتصدرت مصر جدول ترتيب الميداليات، برصيد 5 ذهبيات و4 فضيات و7 برونزيات، بينما احتلت تونس المركز الثاني بذهبية واحدة وفضية و3 برونزيات.

وفي اليوم الثاني، أضاف أبطال مصر 8 ميداليات جديدة، 3 منها في سلاح الشيش للشباب تحت 17 سنة؛ إذ حقق عبد الرحمن طلبة الميدالية الذهبية، وفاز عمرو المعاملي وعمر صالح بالميداليتين البرونزيتين.

وعلى صعيد سلاح السيف للشابات، حققت نجوى نوفل الميدالية الذهبية، بينما فازت خديجة أبوعلم بالميدالية الفضية بعد نهائي مصري خالص.

وتمكنت شابات سيف المبارزة من إضافة 3 ميداليات جديدة؛ إذ حققت لؤلؤة سليمان الميدالية الذهبية، وفازت فريدة عبد الحميد بالميدالية الفضية بعد نهائي مصري خالص، بينما حققت هبة الله عمرو الميدالية البرونزية.

أبرز نتائج المصريين في بطولة السلاح

  • عبدالرحمن طلبة (سلاح الشيش للشباب تحت 17 سنة): ميدالية ذهبية
  • نجوى نوفل (سلاح السيف للشابات): ميدالية ذهبية
  • لولوة سليمان (سيف المبارزة للشابات): ميدالية ذهبية
  • فريدة عبدالحميد (سيف المبارزة للشابات): ميدالية فضية
  • خديجة أبوعلم (سلاح السيف للشابات): ميدالية فضية
  • عمرو المعاملي (سلاح الشيش للشباب تحت 17 سنة): ميدالية برونزية
  • عمر صالح (سلاح الشيش للشباب تحت 17 سنة): ميدالية برونزية
  • هبة الله عمرو (سيف المبارزة للشابات): ميدالية برونزية

اقرأ المزيد:

مجموعة العربي ترعى علاء أبو القاسم بطل أوليمبياد لندن في "سلاح الشيش"

وزير الرياضة ينهى أزمة لاعبة منتخب سلاح الشيش بجوهانسبرج

مدرب سلاح الشيش الأمريكي: كان نفسي أطلع خبراتي للاعبي مصر

بطل مصر في سلاح الشيش: أتمنى تحقيق ميدالية في أولمبياد باريس 2024

والدة بطل مصر في سلاح الشيش: كان يتوقع الفوز بذهبية «ألعاب المتوسط»
بقلم ندى قطب