16 ميدالية في 48 ساعة.. كيف سيطرت مصر على بطولة أفريقيا للسلاح؟

في عرض مُبهر للقوة والمهارة، سيطر أبطال مصر على بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب؛ إذ حصدوا 16 ميدالية في أول يومين من البطولة المقامة بالقاهرة.. ماذا حدث خلال 48 ساعة؟

مصر تسطر تاريخًا جديدًا في سلاح الشيش

على مدار 48 ساعة، فرض الأبطال المصريون سيطرة مطلقة على بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب، بحصدهم 16 ميدالية في أول يومين من البطولة المقامة بالقاهرة.

وتصدرت مصر جدول ترتيب الميداليات، برصيد 5 ذهبيات و4 فضيات و7 برونزيات، بينما احتلت تونس المركز الثاني بذهبية واحدة وفضية و3 برونزيات.

وفي اليوم الثاني، أضاف أبطال مصر 8 ميداليات جديدة، 3 منها في سلاح الشيش للشباب تحت 17 سنة؛ إذ حقق عبد الرحمن طلبة الميدالية الذهبية، وفاز عمرو المعاملي وعمر صالح بالميداليتين البرونزيتين.

وعلى صعيد سلاح السيف للشابات، حققت نجوى نوفل الميدالية الذهبية، بينما فازت خديجة أبوعلم بالميدالية الفضية بعد نهائي مصري خالص.

وتمكنت شابات سيف المبارزة من إضافة 3 ميداليات جديدة؛ إذ حققت لؤلؤة سليمان الميدالية الذهبية، وفازت فريدة عبد الحميد بالميدالية الفضية بعد نهائي مصري خالص، بينما حققت هبة الله عمرو الميدالية البرونزية.

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