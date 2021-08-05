مدرب سلاح الشيش الأمريكي: كان نفسي أطلع خبراتي للاعبي مصر

قال الكابتن أمجد عبدالحليم، مدرب منتخب سلاح الشيش الأمريكي، إنه نجح في قيادة لاعبة سلاح شيش أمريكية للفوز بالميدالية الذهبية في تلك اللعبة بأولمبياد طوكيو 2020: «الحمد لله ربنا كرمني هنا في أمريكا وجبنا الميدالية، وإن شاء الله اللاعبة المصرية في المستقبل تنال الميدالية الذهبية».

وأضاف «عبدالحليم»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أنه كان يعمل مدربا لسلاح الشيش في الفريق القومي المصري، وحصل على الكثير من الدورات في الكثير من دول أوروبا: «هما استغنوا عني فترات أنا مكنتش أعرف أسبابها برغم نتائجي الكويسة، ولكن حاولت كتير لحد ما بقي سني 40 سنة، وجالي عروض كتير من بلاد عربية وأمريكا ولكني كنت متمسك بمصر».

وأوضح مدرب منتخب سلاح الشيش الأمريكي، أنه في عام 2003 أخذ قراره بالسفر إلى أمريكا، وتدريب اللاعبين هناك على لعب هذا السلاح: «قولت في 2003 إني لازم أمشي وكان سني 40 سنة، وكنت عايز أطلع خبراتي للاعبين، وكان نفسي أعملها في مصر ومقدرتش أعملها، والحمد لله أمريكا أدتني الفرصة دي».

وأكد الكابتن أمجد عبدالحليم، أنه درب تلك الفتاه الحائزة على الميدالية الذهبية منذ أن كان عمرها 9 سنوات في عام 2004: «مش لي بس اللي عملت نتائج دولية، كل فريق النادي بتاعي عشرات اللاعبين نجحوا في الحصول على الكثير من الجوائر الأوروبية والعالمية، والنادي بتاعي أحد أكبر أندية العالم بناءً على النتائج».