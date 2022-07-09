والدة بطل مصر في سلاح الشيش: كان يتوقع الفوز بذهبية «ألعاب المتوسط»

قالت الدكتورة أماني البحيري والدة محمد السيد لاعب منتخبنا الوطني في سلاح سيف المبارزة، الحائز على ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط، إنها توقعت نجاح ابنها: «نضع الهدف، وندرس المنافسين، وأغلب المنافسين التقاهم وفاز عليهم من قبل، وكنا نتوقع هذا النجاح».

مدربه هو والده ويقدم له دعما كبيرا

أضافت والدة لاعب منتخبنا الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي، وبسنت الحسيني: «مدربه هو والده ويقدم له دعما كبيرا، كما أن الاتحاد يساعده على دراسة المنافسين، وفي النهاية فاز بالميدالية بتوفيق الله».

ننفذ وعدنا يا محمد وإن شاء الله راجع بالذهب

تابعت والدة محمد السيد لاعب منتخبنا الوطني في سلاح سيف المبارزة، أنه توقع الفوز بالميدالية الذهبية، وفي آخر محادثة بينهما قبل السفر، قالت له «هننفذ وعدنا يا محمد وإن شاء الله راجع بالذهب»، ليرد عليها قائلا: «إن شاء الله يا ماما».

حياة الرياضي بتبقى صعبة جدا غير أي حد تاني

وأشارت والدة محمد السيد لاعب منتخبنا الوطني في سلاح سيف المبارزة، إلى أنه بدأ ممارسة اللعبة منذ نعومة أظافره، وتحديدا 5 سنوات: «حياة الرياضي بتبقى صعبة جدا غير أي حد تاني، عنده تدريبات كتير، وميقدرش يخرج زي زملائه اللي معاه في المدرسة، وفي الثانوية العامة امتحن دور ثاني بسبب المشاركة في أولمبياد طوكيو».