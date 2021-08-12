بطل مصر في سلاح الشيش: أتمنى تحقيق ميدالية في أولمبياد باريس 2024

قال محمد حمزة، بطل مصر في سلاح الشيش، إن وجود والده الكابتن ماهر حمزة مدربا له في الأولمبياد كان أمرا إيجابيا لأنه كان يركز معه أكثر، مبينا أنه كان يتناقش دائما مع والده أثناء تناول الطعام في المنزل من أجل الاستفادة من خبراته الكبيرة في مجال الشيش.

حلم الحصول على ميدالية في أولمبياد باريس 2024

وأضاف «حمزة»، خلال استضافته في برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «cbc»، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه بدأ ممارسة لعبة الشيش في عمر 6 سنوات، لافتا إلى أن هذا العمر يتم فيه ترغيبه في الرياضة ومعرفة المهارات الأساسية، مشددا على أنه يتمنى أن يشارك في أولمبياد باريس 2024 ويحصل فيها على ميداليات بعد أن أخفق في الحصول على ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020.

لعبة الشيش تنمي التركيز

من جهته قال ماهر حمزة، والد البطل الأوليمبي، إن لعبة الشيش تنمي التركيز لدى اللاعب لأنه يلعب في 14 مترا ويحاول أن يفوز على خصمه في زمن 5 دقائق فقط يحتاج فيها للفوز في 5 لمسات ولكن في النهائيات يزيد زمن المبارة وعدد اللمسات، موضحا أن النقاط تحتسب عندما يلمس الشيش جسم الخصم حيث يوجد 3 أنواع من لعبة الشيش وكل نوع يركز على مهاجمة جزء من جسم الإنسان، مؤكدا على أن السلاح المستخدم لا يمكن أن يصيب الشخص الآخر ويجب أن يسدد الضربة بقوة تصل إلى نصف كيلو لكي تحتسب النقطة إلكترونيا.

الأوروبيون الأكثر تفوقا في رياضة الشيش

وأوضح والد البطل الأوليمبي، أن الأوروبيين مثل الفرنسيين والروس والبولنديين والإيطاليين أكثر الدول تفوقا في لعبة الشيش ولديهم تفوق واضح في مختلف البطولات الدولية والقارية.