صافرات الإنذار تدوي في شمال شرق صفد بإسرائيل كتب: أحمد العانوسي 05:54 م | الأحد 03 مارس 2024 إسرائيل - أرشيفية أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صافرات الإنذار تدوي في شمال شرق صفد، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بين قطع للعلاقات وسحب للسفراء.. دول بأمريكا اللاتينية تدعم فلسطين ضد إسرائيل مصر تواجه منع إسرائيل لمساعدات شمال غزة بـ«الإسقاط الجوي»: سند للأشقاء «شكري» يحذر من قيام إسرائيل بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية: عواقب كارثية وزير الخارجية يحذّر من استمرار جرائم إسرائيل في غزة: ستتسبب في مزيد من الاضطرابات إسرائيل تعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة إسرائيل الإحتلال صافرات الإنذار القاهرة الإخبارية صفد بقلم أحمد العانوسي