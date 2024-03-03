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دراما المتحدة

صافرات الإنذار تدوي في شمال شرق صفد بإسرائيل

كتب:

أحمد العانوسي
05:54 م | الأحد 03 مارس 2024
إسرائيل - أرشيفية

إسرائيل - أرشيفية

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صافرات الإنذار تدوي في شمال شرق صفد، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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