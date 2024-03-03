توقعات بثوران بركان في أيسلندا خلال ساعات وإجلاء مستمر للسكان

تعمل دولة إيسلندا على اتخاذ إجراءات سريعة من أجل إجلاء الزوار من البحيرة الزرقاء «بلو لاجون» الشهيرة وسط توقعات ثوران بركان وشيك بحسب الإذاعة العامة في البلاد «إر يو في».

تحذيرات من ثوران خلال ساعات

وتدفق الانصهار في المنطقة المحيطة بالبحيرة، وسط تحذيرات عالم البراكين ثورفالدور ثوردارسون، في حديثه للإذاعة، عن عمق الصهارة الذي يصل لـ 2.5 ميل وقد يحدث الثوران خلال ساعات بأقصى تقدير.

استمرار عمليات الإجلاء

وتعمل البلاد حاليا على تطهير بلدة جريندافيك القريبة، في الوقت الذي كشفت السلطات عن استمرار عملية الإخلاء فيما يوجد قليل من السكان في القرية، وعملت شركة بلو لاجون على على إخلاء كامل لمبانيها.

البحيرة الزرقاء تقع قريبا من عاصمة أيسلندا ريكيافيك، وهي أحد الوجهات السياحية الشهيرة في البلاد، فيما تعد شبه جزيرة ريكيانيس التي تبعد 50 كيلومتر جنوب العاصمة، موطن البحيرة الزرقاء، بأهميتها الجيولوجية، فيما تشمل وادي متصدي وعدة حقول حمم بركانية، وتشمل أيضا المطار الرئيسي في البلاد مطار كيفلافيك الدولي.

نشاط البركان في البلاد

وتعرف دولة أيسلندا بنشاطها البركاني الدينامكي وسجلت البلاد 1400 زلزال خلال 24 ساعة وسط تقلبات جيولوحية تعيش البلدة التي تقع على مقر بركان، وتم إغلاق منتجع بلو لاجون للطاقة الحرارية في نهاية ديسمبر الماضي وسط تخوفات بإصابة السياح في بلد يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة.