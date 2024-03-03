مستشار وزير السياحة الأسبق: زيادة كبيرة في أعداد الزائرين إلى مصر خلال 2023

أكد الدكتور وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، أن عدد السياح في مصر خلال العام الماضي اقترب من 15 مليون زائر، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، على الرغم من الظروف غير الاعتيادية التي شهدتها البلاد.

مصر تسعى إلى زيادة أعداد السياح بشكل سنوي

وأوضح البطوطي في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» على قناة TeN، أن مصر تسعى إلى زيادة أعداد السياح بشكل سنوي، إلا أن الصراعات الحدودية والأزمات العالمية تعتبر العائق الرئيسي أمام هذا النمو.

زيادة حجم الاستثمارات العالمية في مجال السياحة

وأشار إلى أن مشروع تطوير رأس الحكمة سيزيد من حجم الاستثمارات العالمية في مجال السياحة، ما يساهم في إتاحة فرص عمل عديدة، وجذب أعداد وأنواع أكبر من السياح.

ودعا البطوطي إلى تحسين جودة اللغة لدى العاملين في مجال السياحة، لتسهيل التواصل وتقليل نسبة الأخطاء قدر الإمكان، ما سيعزز تجربة السائح، ويسهم في جذب المزيد من الزوار إلى مصر.