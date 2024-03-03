قمة المرأة المصرية تنظم ورشة «نقر الطبول من أجل المساواة»

شهدت فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية 2024 التي انطلقت صباح اليوم الأحد، وتستمر ليومين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظمها منتدى الخمسين سيدة بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة والاتحاد الأوروبي، ورشة على هامش عملياتها تحت عنوان «نقر الطبول من أجل المساواة».

وأكدت القمة أن تنظيم هذه الورشة جاء لبث بعض الرسائل المهمة، وعلى رأسها المساواة بين الجنسين ومناهضة جميع أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة، والتأكيدعلى دورها كشريك أساسي في النهوض بالمجتمعات.

وأشارت إلى أن الفنون هي هوية الشعوب، فهي تحمل بين طياتها جميع الرسائل التي نريد أن نوصلها، كما تستخدم في كثير من الأحيان للمطالبة بالحقوق والتعبير عنالرأي، ولا تخلو حضارة من لغة الطبل في تراثها.

مشاركة فعالة من جميع الحضور

ودعت القمة جميع الحضور للاستمتاع لهذا الإيقاع التفاعلي ومشاركته بوجدانكم في هذا الحوار الذي لا تستخدم فيه اللغة والذي قدمته فرقة الفنان مصطفى بكار وشهدت الورشة مشاركة فعالة من جميع الحضور ولا سيما الطلاب المشاركون في ورش العمل المقامة على هامش القمة، وسط جو من البهجة والسعادة.

وكانت فعاليات القمة الثالثة لقمة المرأة المصرية 2024 قد انطلقت تحت عنوان 360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للقمة مشاركة كل من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والسفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بالإضافة إلى الإعلامية دينا عبد الفتاح رئيس ومؤسس منتدى الخميس سيدة الأكثر تأثيراً.

اليوم العالمي للمرأة

وتنطلق فعاليات قمة المرأة المصرية هذا العام تزامنا مع شهر المرأة الذي تحتفل فيه كافة دول العالم باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس كما تحتفل الدولة المصرية في الشهر ذاته بيوم المرأة المصرية وتحديداً يوم 16 مارس، وذلك تخليدا لذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار البريطاني ومشاركتها الفاعلة في ثورة 1919 إضافة إلى احتواء الشهر ذاته على واحد من أهم الأعياد لدينا كمصريين وهو يوم عيد الأم في يوم 21 مارس.