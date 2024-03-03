5 برامج تدريب.. تفاصيل فعاليات اليوم الأول من قمة المرأة المصرية

شهدت قمة المرأة المصرية فى نسختها الثالثة التي انطلقت صباح اليوم الأحد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تنظيم عدد كبير من الجلسات التفاعلية والبرامج التدريبية والتأهيلية، قدمها نخبة من المدربين والخبراء لطرح آفاق جديدة لتنمية القدرات التنافسية للطلاب وحديثي التخرج وإعدادهم للحياة العملية.

العمل الحر وكتابة السيرة الذاتية

وخلال الجلسة الأولى برعاية منصة Career 180، قدمت المدربة لبنى خالد، شرحاً توضيحياً لكيفية إدارة الذات واستثمار الوقت وتحقيق التوازن بين الالتزامات وتحقيق الأهداف عن طريق العمل الحر «فري لانسر».

وفي الجلسة الثانية برعاية الاتحاد الأوروبى، شرحت فاطمة الدمرداش، مدربة الأعمال ومدربة التوجيه الوظيفي، بشركة جو بارتنرز «أساسيات كتابة سيرة ذاتية تتناسب مع متطلبات سوق العمل» مع تقديم عدد من النصائح المهمة حول كيفية صياغة سيرة ذاتية بشكل احترافي لتعزيز المنافسة على اقتناص الفرص المتاحة بسوق العمل.

الذكاء الاصطناعي والشمول المالي

فيما استعرضت بسمة غانم مدير الشمول المالي ببرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بخطوات بسيطة كيفية وضع ميزانية شخصية مالية، مع تقديم نظرة عامة على المنتجات والخدمات المالية التي يمكن أن تسهم في تسهيل الأمور المالية الشخصية والتعامل مع الطوارئ المالية بقوة ومرونة.

وسلطت مينا مراد، كبير مسؤولي الاتصالات في مؤسسة التعليم من أجل التوظيف - مصر، في الجلسة الرابعة، الضوء حول الذكاء الاصطناعي ودوره في فتح الأبواب أمام الابتكار والنمو والثورة التي أحدثها في مختلف الصناعات.

أسس التفاوض

وركزت الجلسة الخامسة والتي قدمها محمد شهاب الدين، الرئيس التنفيذي لشركة RESOLVE Consulting، على «آسس التفاوض» مع طرح رؤى وإستراتيجيات قوية وفعالة للتفاوض الناجح لاقتناص الفرص والتغلب على التحديات التي تواجه الشباب في رحلة العمل سواء الخاص أو داخل المؤسسات المختلفة.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية صباح اليوم الأحد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، و تستمر فعالياتها لمدة يومين.