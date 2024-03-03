لمدة 3 أيام.. أمطار تضرب 12 محافظة وانخفاض الحرارة بمعدل 4 درجات

تشهد 12 محافظة فرص سقوط أمطار لمدة 3 أيام مع انخفاض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية، إذ تسجل العظمى 26 درجة يوم الثلاثاء 5 مارس في القاهرة الكبرى، وتنخفض إذ تسجل 22 درجة يوم السبت 22 مارس، مع استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض 12 محافظة هي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، السويس، الشرقية، المنوفية، القليوبية»، إلى سقوط أمطار متوسطة بنسبة تصل إلى 30%، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، بداية من الأربعاء 6 مارس وحتى السبت 9 مارس.

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة في المحافظات الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في المحافظات الأيام المقبلة جاءت على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 5 مارس

- القاهرة والوجه البحري العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة .

- جنوب الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 6 مارس

- القاهرة والوجه البحري العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة يوم الخميس 7 مارس

- القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 8 مارس

- القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة و الصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة يوم السبت 9 مارس

- القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 25 درجة و الصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.