علا الشافعي: يجب تطوير الصحافة الورقية لتواكب العصر الجديد

قالت علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إن الصحافة المصرية يجب أن تتعامل مع التحول الرقمي بما يتضمنه من تحديات وفرص، لافتة إلى أهمية خلق التوازي بين الصحافتين الرقمية والورقية، في ظل هذه الثورة التكنولوجية.

الأخبار الإلكترونية

وأوضحت الشافعي، خلال ورشة العمل التي تنظمها تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين اليوم تحت عنوان «الصحافة المصرية في ظل تحديات التحولات الرقمية»، أنه لا بد من مراعاة صفات قارئ الأخبار الإلكترونية وصفات قارئ الصحيفة الورقية، كما أن الصحافة الورقية تحتاج إلى أن تطور بشكل أكبر لكي تواكب العصر الجديد.

وأشارت إلى أهمية استطلاعات الرأي التي توضح ما يرغب فيه القارئ حتى يتم تقديمه في الصحافة سواء الورقية أو الإلكترونية، مؤكدة أن الشعب المصري في كل الأذواق، فضلا عن أن ظهور أي وسيلة جديدة لا يعني انتهاء الوسيلة الأخرى، فإن كل وسيلة تبحث عن سبل بقائها، مضيفة: «أن التحول الرقمي لا يعني انتهاء الصحافة الورقية».

تنسيقية الشباب والسياسيين

والجدير بالذكر أن تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين تنظم اليوم ورشة عمل تحت عنوان «الصحافة المصرية في ظل تحديات التحولات الرقمية»، تناقش خلالها عددا من المحاور التي تدور عن التحديات والفرص أمام تحول الإعلام التقليدي إلى رقمي، والقدرة على الاستفادة من الأدوات التكنولوجية في غرف الأخبار، وذلك ويشارك فيها عدد من النواب والإعلاميين البارزين، في حين يدير الجلسة النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب رامي جلال عامر عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.