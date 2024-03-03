وزيرة التضامن في قمة المرأة المصرية: الحكومة حريصة على تمكين السيدات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن السيدات المصريات قاهرات لكل تحد يقف أمام أحلامهن، وهناك رجال دائما ما يدعمون المرأة كشريك أساسي في الأسرة والمجتمع.

حرص الحكومة على تمكين المرأة

ولفتت خلال فعاليات الدورة الثالثة من قمة المرأة المصرية المهنية، التي تحضرها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن انعقاد قمة المرأة المصرية المهنية يؤكد حرص الحكومة على تمكينها، كما أن هذا الحدث يعمل على وضع الرؤى التي تثبت أن المرأة كانت وستكون صاحبة تأثير اجتماعي وثقافي في كل التخصصات.

أكدت أن مصر تمضي في عظة وشمخ وثقة بأن الخير سوف يأتي رغم التحديات، فضلا عن ثقة الدولة في سيداتها بأنهن سيقمن بدورهن على الوجه الأكمل للارتقاء بالوطن، ووجهت التحية للمرأة الفلسطينية التي تعاني من مأساة كبيرة مؤكدة أن مصر لن تتخلى عن دورها تجاه الأشقاء.

أضافت أن التاريخ يشهد على مناهضة المرأة المصرية ومكافحتها من أجل رفعة الوطن، ولفتت إلى أن الدستور المصري يكفل حصول المرأة على المناصب القيادية واتخاذ القرار، وأصبحت ممثلة بقوة في البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب، إلى جانب وجودها في باقي الهيئات، كما شغلت منصب رئيس محكمة اقتصادية ومستشارة لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي.

تمكين المرأة

أكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بدور المرأة وأهمية تمكينها، وأن الوزارة تعمل على تطوير حالتها من خلال منحها الحق في التعليم والصحة وغيره.