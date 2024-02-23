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وصفة بـ30 جنيها قدمها هاني الناظر لوقف تساقط الشعر.. جربوها وادعوا له بالرحمة

كتب:

آية أشرف
03:22 م | الجمعة 23 فبراير 2024
هاني الناظر

هاني الناظر

الشعر تاج على رؤوس النساء، وتساقطه مشكلة تعاني منها كثيرات، ويؤثر على مظهرهن بشكل عام، وفي هذه الحالة يحتاج للعلاج، للحفاظ على كثافته ومظهره الصحي، وتلجأ بعضهن إلى الوصفات الطبيعية، بينما تفضل أخريات العلاجات المركبة وروتين العناية بالشعر، التي قد تصيب أو تخيب.

وصفة هاني الناظر لوقف تساقط الشعر

كان الدكتور الراحل هاني الناظر، استشاري الجلدية الشهير، قد قدم خلال لقاء تلفزيوني قبل فترة من مرضه ووفاته، وصفة طبيعية لا تتخطى تكلفتها 30 جنيهًا تقريبا، لوقف تساقط الشعر في 3 أشهر فقط.

مكونات وصفة هاني الناظر لمنع تساقط الشعر، بالاعتماد على كميات متساوية من الزيوت:

- زيت الزيتون.

- زيت اللوز الحلو.

- زيت السمسم.

- زيت بذر الجزر.

طريقة تحضير وصفة منع تساقط الشعر

- خلط الزيوت السابق ذكرها سويًا.

- غسل الشعر وعمل مساج لفروة الرأس بخليط الزيوت.

- ترك الخليط لليوم التالي.

- غسل الشعر بشامبو.

ونصح الطبيب الراحل بتكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا، للحصول على النتائج المرضية.

وفاة هاني الناظر

رحل طبيب الجلدية الشهير، والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، الدكتور هاني الناظر، بعد فترة معاناة مع المرض امتدت إلى نحو 5 أشهر، عقب إصابته بسرطان في الدم، تاركًا خلف رحيله حزنًا كبيرًا في قلوب محبيه ومتابعيه، الذين اعتادوا على تلقي النصائح والإرشادات الطبية منه، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، حتى نهاية أيامه، فلم يتخل عن متابعيه مُطلقًا، حتى منعه الموت من مواصلة رسائله.

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بقلم آية أشرف