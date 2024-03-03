محافظ دمياط: السيدات أكثر تفاعلا في الدور المجتمعي من الرجال

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن تولي منصب محافظ ساعدني بشكل كبير على زيادة التعاون مع السيدات في المحافظات، خاصة أن المرأة أكثر تفاعلا في الدور المجتمعي من الرجل.

مشاكل المرأة في المحافظات

وأضافت محافظ دمياط خلال كلمتها بقمة المرأة المصرية أن المرأة أكثر انفتاحًا على المشكلات التي تواجه المرأة في المحافظات، ولديها قدرة أكبر على المساعدة في حلها، مشيرة إلى أنها عندما تولت منصب نائب محافظ الجيزة واجهت العديد من التحديات، والتي نجحت بالفعل في تخطيها، ما مكنها من تولي منصب محافظ دمياط، مؤكدة أن 90% من العاملين بمحافظة دمياط سيدات، خاصة أن المدينة تعد صناعية.

قمة المرأة المصرية

والجدير بالذكر أن اليوم الأحد يشهد انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية المهنية، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد الوزراء، كما تشهد فعاليات القمة حضور نسائي دولي ومحلي موسع، حيث يشارك في الفعاليات نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين وممثلي المنظمات الدولية وقيادات نسائية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلي شباب الجامعات من الطالبات وأصحاب المبادرات التنموية.